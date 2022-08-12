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Адвокат из Мелитополя признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

РИА Новости: мелитопольский адвокат Ильченко признался в сотрудничестве с СБУ

Фото: РИА Новости

Адвокат из Мелитополя Евгений Ильченко признался, что с самого начала российской спецоперации на Украине сотрудничал с украинскими спецслужбами и вел свой Telegram-канал, где разжигал рознь между жителями города. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам адвоката, он был интегрирован в преступные схемы по отмыванию денег в городе, а также был в курсе наркотрафика, покрываемого бывшим мэром города Иваном Федоровым.

После начала спецоперации Ильченко занял проукраинскую позицию, создал Telegram-канал, в котором публиковал «сведения, порочащие честь и достоинство ВС РФ, военно-гражданской администрации и правоохранителей города».

«Основной моей обязанностью было публиковать материалы, которые призывали уничтожать и настраивали людей против тех мирных граждан, которые изначально приняли сторону РФ, и которые пытались построить здесь мирную жизнь», — рассказал адвокат во время опроса, который оказался в распоряжении агентства.

По его словам, он охотно согласился на сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ), осознавая, что его действия могут привести ко множеству жертв среди мирного населения. Данные, которые он публиковал, утверждает адвокат, передавались украинской разведке для того, чтобы военные направили ракеты на объекты инфраструктуры Мелитополя. «Стратегическим моментом у них также было определить расположение российских ПВО, чтобы украинские ракеты долетали и до жилых районов города», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Херсонской области были задержаны пособники СБУ, которые занимались перевозкой диверсантов, оружия и боеприпасов по реке, а также оборудовали в лесу тайники.

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Алевтина Запольская
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