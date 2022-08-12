Богатые москвичи отвернулись от одного типа недвижимости

Arendator: вложения в дорогие московские апартаменты сократились на 40 процентов

Вложения в дорогие московские апартаменты значительно сократились. О том, что богатые жители столицы отвернулись от одного типа недвижимости, говорится в исследовании группы Arendator, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты связывают решение состоятельных москвичей не вкладываться в апартаменты со сложившейся социально-экономической и общественно-политической ситуацией. Многие потенциальные покупатели уезжают за рубеж или переориентируются на более перспективные направления, влияние также оказывает смена поколений в экспозиции и сокращение количества дебютантов.

По итогам первой половины 2022 года объем выручки операторов элитных и премиальных апартаментов снизился на 40 процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года. Всего было продано объектов на 18,8 миллиарда рублей. С января по июнь выбыло 379 лотов, 40 из них стоили не менее 100 миллионов рублей. Цена самого дорогого проданного апартамента составила 403,1 миллиона рублей.

Ранее в августе сообщалось о спаде интереса к апартаментам. По данным ЦИАН, в первом полугодии 2022-го показатель снизился на 10 процентов.