В «Артеке» пройдет V Международный фестиваль детского анимационного кино

Фестиваль детского анимационного кино «Аниматика» стартует в «Артеке» 13 августа

В международном детском центре «Артек» в Крыму 13 августа стартует V Международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика». Как уточняется в пресс-релизе на сайте Министерства культуры, мероприятие продлится до 19 августа.

В Минкульте указали, что проект объединяет международный конкурс детских мультфильмов и фестиваль анимационного кино, который ежегодно проводится Ассоциацией анимационного кино при поддержке ведомства совместно с МЦД «Артек». Согласно пресс-релизу, в этом году тема конкурса — «Петр Первый — первый во всем».

Отмечается, что в этом году организаторам фестиваля прислали более 130 заявок от юных аниматоров из разных частей страны. Из всех заявок жюри отобрало 11 лучших работ. Их авторы, 25 победителей из разных регионов, получили путевки на девятую смену «Артека».

В министерстве рассказали, что в дни проведения фестиваля детей ждут мастер-классы и лекции известных профессионалов индустрии, таких как режиссер сериала полнометражных фильмов «Смешарики» и «Финник» Денис Чернов, генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская, режиссер студии «Amikaya» и мультсериала «Про Миру и Гошу» Наталья Нилова, и другие.

Кроме того, в рамках фестиваля планируется провести серию кинопоказов, которые ознакомят участников мероприятия с новинками кинопроката, сериалами и авторскими короткометражными мультфильмами-призерами российских и международных творческих фестивалей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 17 по 21 августа пройдет фестиваль воздухоплавания «Приволжская Фиеста». Так, в небо поднимутся 20 команд аэростатов из разных регионов России. Помимо свободной программы, в рамках мероприятия состоятся привязные подъемы и ночное свечение.