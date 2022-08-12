Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В «Артеке» пройдет V Международный фестиваль детского анимационного кино

Фестиваль детского анимационного кино «Аниматика» стартует в «Артеке» 13 августа

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

В международном детском центре «Артек» в Крыму 13 августа стартует V Международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика». Как уточняется в пресс-релизе на сайте Министерства культуры, мероприятие продлится до 19 августа.

В Минкульте указали, что проект объединяет международный конкурс детских мультфильмов и фестиваль анимационного кино, который ежегодно проводится Ассоциацией анимационного кино при поддержке ведомства совместно с МЦД «Артек». Согласно пресс-релизу, в этом году тема конкурса — «Петр Первый — первый во всем».

Отмечается, что в этом году организаторам фестиваля прислали более 130 заявок от юных аниматоров из разных частей страны. Из всех заявок жюри отобрало 11 лучших работ. Их авторы, 25 победителей из разных регионов, получили путевки на девятую смену «Артека».

В министерстве рассказали, что в дни проведения фестиваля детей ждут мастер-классы и лекции известных профессионалов индустрии, таких как режиссер сериала полнометражных фильмов «Смешарики» и «Финник» Денис Чернов, генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская, режиссер студии «Amikaya» и мультсериала «Про Миру и Гошу» Наталья Нилова, и другие.

Кроме того, в рамках фестиваля планируется провести серию кинопоказов, которые ознакомят участников мероприятия с новинками кинопроката, сериалами и авторскими короткометражными мультфильмами-призерами российских и международных творческих фестивалей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 17 по 21 августа пройдет фестиваль воздухоплавания «Приволжская Фиеста». Так, в небо поднимутся 20 команд аэростатов из разных регионов России. Помимо свободной программы, в рамках мероприятия состоятся привязные подъемы и ночное свечение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Европейский банк принял платеж за транзит российской нефти через Украину в Чехию
Женщина устала ждать стоматолога и руками вырвала себе 13 зубов
Наталья Касперская объяснила желание IT-специалистов вернуться в Россию
Врач рассказала о риске подхватить опасную инфекцию в домашнем туалете
Оценены перспективы рынка жилья в России
В Запорожской области установили причастных к обстрелам АЭС
На российской трассе ракетный комплекс «Искандер» столкнулся с КамАЗом
Подмосковный силач перетащил поезд и установил новый мировой рекорд
Росгвардия обнаружила в ЛНР тайники с иностранным оружием и боеприпасами
Блогерша показала простой способ скрыть живот с помощью одежды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.