Milenio: бандиты расстреляли четырех сотрудников радиостанции в мексиканском Сьюдад-Хуарес

Бандиты убили четырех сотрудников местной радиостанции в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США. Об этом сообщает РИА Новости

По данным газеты Milenio, нападение произошло перед пиццерией, преступники открыли огонь по журналистам без предупреждения. Среди четырех убитых диктор радиостанции Megaradio Алан Гонсалес. После этого нападавшие устроили стрельбу внутри заведения, ранив еще четырех человек.

Ранее в одной из квартир города Новошахтинска неизвестные расстреляли семью. Четверо взрослых погибли от огнестрельных ранений, ребенок с огнестрельным ранением шеи госпитализирован в больницу. По данным местных силовиков, семья считалась неблагополучной и проживала в доме, который подлежал сносу.

