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Германии предрекли массовые протесты и беспорядки зимой

Чиновник из ФРГ Крамер заявил, что страну ждут массовые протесты и беспорядки зимой

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Из-за роста цен, агрессии и напряженности в обществе этой зимой на Германию могут обрушиться массовые протесты и беспорядки. Об этом заявил глава тюрингского ведомства по охране конституции Штефан Крамер в интервью телеканалу ZDF, передает «Газета.ру».

Также чиновник предрек ФРГ возможность терактов с целью совершения государственного переворота. «И украинский конфликт, и экономический экзистенциальный страх в связи с энергетическим кризисом, и общее недовольство всем и всеми играют все большую роль», — заявил он.

Ранее издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что немецкие политики призвали правительство запустить газопровод «Северный поток-2», поскольку испугались, что отказ от него приведет к энергетическому кризису и массовым протестам. К примеру, замглавы парламентской группы ХДС в ландтаге земли Бранденбург Франк Боммерт считает, что народные волнения начнутся, если промедлить с решением этого вопроса.

Николай Чигасов
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