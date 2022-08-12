Германии предрекли массовые протесты и беспорядки зимой

Чиновник из ФРГ Крамер заявил, что страну ждут массовые протесты и беспорядки зимой

Из-за роста цен, агрессии и напряженности в обществе этой зимой на Германию могут обрушиться массовые протесты и беспорядки. Об этом заявил глава тюрингского ведомства по охране конституции Штефан Крамер в интервью телеканалу ZDF, передает «Газета.ру».

Также чиновник предрек ФРГ возможность терактов с целью совершения государственного переворота. «И украинский конфликт, и экономический экзистенциальный страх в связи с энергетическим кризисом, и общее недовольство всем и всеми играют все большую роль», — заявил он.

Ранее издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что немецкие политики призвали правительство запустить газопровод «Северный поток-2», поскольку испугались, что отказ от него приведет к энергетическому кризису и массовым протестам. К примеру, замглавы парламентской группы ХДС в ландтаге земли Бранденбург Франк Боммерт считает, что народные волнения начнутся, если промедлить с решением этого вопроса.