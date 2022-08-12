На поверхности Бетельгейзе произошел мощный взрыв

Астрономы НАСА обнаружили свидетельства мощного взрыва на Бетельгейзе в 2019 году

Астрономы НАСА обнаружили свидетельства того, что в 2019 году на красном сверхгиганте Бетельгейзе произошел мощный взрыв, в результате которого произошел выброс поверхностной массы. Это явление никогда ранее не наблюдалось в поведении звезд. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Наблюдения показывают, что Бетельгейзе выбросила в 400 миллиардов раз больше вещества, чем при типичной выбросе корональной массы, который регулярно происходит на Солнце. Однако это явление не обязательно означает, что звезда скоро взорвется как сверхновая.

Гигантский выброс, возможно, был вызван конвективным потоком диаметром более миллиона километров, вырвавшимся из недр звезды. В результате соударений и пульсаций он отбросил большую часть вещества фотосферы (нижнего слоя звездной атмосферы), обнажив более холодную поверхность звезды, которая скрылась под пылевым облаком. Фрагмент фотосферы имел массу в несколько раз больше массы Луны.

Примечательной особенностью выброса является то, что после него прекратилась 400-дневные пульсации яркости Бетельгейзе, которые наблюдались в течение последних 200 лет. Однако исследователи предполагают, что звезда еще может вернуться к своему прежнему состоянию, хотя до сих пор внутренние конвективные процессы продолжают оставаться нестабильными.