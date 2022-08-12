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Байден впервые встретится с Си Цзиньпином в качестве президента

WSJ: Байден может встретиться с Си Цзиньпином на полях саммитов G20 или АТЭС

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Китайские официальные лица готовят встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммитов G20 или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что осенью состоится съезд Коммунистической партии Китая (КПК), на котором Си Цзиньпин, очевидно, выдвинет свою кандидатуру на третий срок в качестве главы КПК. Официальные лица, участвующие в подготовке встречи двух лидеров, заявили, что сначала Си Цзиньпин должен завершить съезд, а затем, вероятно, примет участие в саммите G20 на острове Бали 15-16 ноября.

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Алина Гончарова
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