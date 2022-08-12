Подсчитан масштаб падения ВВП России
Как пишет Bloomberg, последствия конфликта на Украине отбросили российскую экономику на четыре года назад, поставив ее на путь одного из самых продолжительных спадов в истории. Согласно среднему прогнозу 12 аналитиков, опрошенных изданием, ВВП страны во втором квартале сократился впервые более чем за год, упав на 4,7 процента в годовом исчислении.
«Экономика потеряет четыре года роста, вернувшись к своим размерам 2018 года во втором квартале. Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале из-за более мягкой денежно-кредитной политики, поддерживающей спрос. Тем не менее в 2023 году экономика потеряет еще 2 процента, поскольку европейский запрет на покупку российских энергоносителей снизит экспорт», — сказал специалист по российской экономике Александр Исаков.
Хотя снижение ВВП оказалось менее стремительным, чем ожидали экономисты, Банк России прогнозирует усугубление спада в предстоящие кварталы. По оценке ЦБ, восстановление начнется не раньше второй половины следующего года. «Кризис движется по очень плавной траектории. Экономика достигнет своей нижней точки в лучшем случае к середине 2023 года», — считает ведущий экономист по России в банке CentroCredit Евгений Суворов.
Как отмечают журналисты, Банк России сумел сдержать потрясения на рынках и падение курса рубля с помощью контроля за движением капитала и резкого повышения процентных ставок. Налогово-бюджетное стимулирование и смягчение денежно-кредитной политики, предпринятые в последние месяцы, также начали оказывать эффект, смягчая воздействие международных санкций.
Bloomberg добавил, что добыча нефти в России начала восстанавливаться, а расходы домохозяйств — стабилизироваться. Тем не менее журналисты привели оценку Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которой ежемесячное снижение добычи нефти в России начнется уже в августе, и к концу года производство топлива упадет на 20 процентов.
По оценке российского ЦБ, во втором квартале экономика страны сократилась на 4,3 процента. В третьем квартале ВВП упадет на 7 процентов и продолжит снижаться в последние три месяца года. По итогам года спад экономики будет фиксироваться в диапазоне шести-четырех процентов.