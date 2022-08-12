Подсчитан масштаб падения ВВП России

Bloomberg подсчитал, что ВВП России во втором квартале сократился на 4,7 процента

Как пишет Bloomberg, последствия конфликта на Украине отбросили российскую экономику на четыре года назад, поставив ее на путь одного из самых продолжительных спадов в истории. Согласно среднему прогнозу 12 аналитиков, опрошенных изданием, ВВП страны во втором квартале сократился впервые более чем за год, упав на 4,7 процента в годовом исчислении.

«Экономика потеряет четыре года роста, вернувшись к своим размерам 2018 года во втором квартале. Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале из-за более мягкой денежно-кредитной политики, поддерживающей спрос. Тем не менее в 2023 году экономика потеряет еще 2 процента, поскольку европейский запрет на покупку российских энергоносителей снизит экспорт», — сказал специалист по российской экономике Александр Исаков.

Хотя снижение ВВП оказалось менее стремительным, чем ожидали экономисты, Банк России прогнозирует усугубление спада в предстоящие кварталы. По оценке ЦБ, восстановление начнется не раньше второй половины следующего года. «Кризис движется по очень плавной траектории. Экономика достигнет своей нижней точки в лучшем случае к середине 2023 года», — считает ведущий экономист по России в банке CentroCredit Евгений Суворов.

Как отмечают журналисты, Банк России сумел сдержать потрясения на рынках и падение курса рубля с помощью контроля за движением капитала и резкого повышения процентных ставок. Налогово-бюджетное стимулирование и смягчение денежно-кредитной политики, предпринятые в последние месяцы, также начали оказывать эффект, смягчая воздействие международных санкций.

Bloomberg добавил, что добыча нефти в России начала восстанавливаться, а расходы домохозяйств — стабилизироваться. Тем не менее журналисты привели оценку Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которой ежемесячное снижение добычи нефти в России начнется уже в августе, и к концу года производство топлива упадет на 20 процентов.

По оценке российского ЦБ, во втором квартале экономика страны сократилась на 4,3 процента. В третьем квартале ВВП упадет на 7 процентов и продолжит снижаться в последние три месяца года. По итогам года спад экономики будет фиксироваться в диапазоне шести-четырех процентов.

