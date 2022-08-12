Блогерша сделала популярную процедуру в салоне и осталась с раздутым лицом

Блогерша Карла сделала окрашивание и ламинирование бровей и осталась с раздутым лицом

Блогерша Карла (фамилия неизвестна) сделала популярную процедуру для бровей и осталась с раздутым лицом. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом honestasfcarla записалась на услугу окрашивания и ламинирования бровей (метод долговременной укладки, который позволяет придать форму и зафиксировать волоски в нужном направлении) в салон красоты. Используемые во время процедуры составы спровоцировали аллергическую реакцию: лицо девушки сильно опухло, веки раздулись, а в зоне бровных дуг появилось покраснение и шелушение.

Инфлюэнсерша не могла самостоятельно устранить симптомы на протяжении пяти дней после посещения салона. «Если бы я могла плакать, я бы плакала. Но я не могу моргать, хмуриться и с трудом открываю глаза. Сейчас я принимаю сильные антигистаминные средства», — рассказала она.

Упомянутый ролик набрал более 340 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Бедная девочка! Надеюсь, ты скоро поправишься», «Выглядит ужасно», «Вот почему всегда нужно делать аллергопробу», — писали юзеры.

Ранее в августе блогерша Сильвия (фамилия неизвестна) сделала неудачное окрашивание бровей в домашних условиях и показала страшные последствия процедуры на лице. Девушка рассказала, что в 16 лет решила самостоятельно покрасить брови и на 40 минут передержала состав на волосах, из-за чего получила сильный химический ожог и лишилась бровей.