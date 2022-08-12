Акционеры фармацевтических компаний приготовились к искам из-за лекарства

Инвесторы фармацевтических компаний приготовились к искам из-за Zantac

Инвесторы, вложившиеся в акции фармацевтических компаний GSK, Sanofi и Haleon, приготовились к судебным искам из-за лекарства от изжоги Zantac, которое выпускают все три производителя, пишет CNBC.

Первое судебное заседание по иску группы потребителей Zantac состоится 22 августа. В преддверии него акции всех трех компаний сильно подешевели на биржах. Котировки бумаг Sanofi снизились с 48,71 до 44,49 доллара за несколько дней. Акции GSK просели с 40 до 36 долларов, Haleon — с 310 до 262 фунтов.

Претензии истцов связаны с возможной канцерогенностью Zantac, патент на который истек в 1997 году, после чего право на производство получили все желающие. Помимо указанных компаний, изготовлением препарата также занималась Pfizer, однако она пока не фигурирует в исках в качестве ответчика.

При этом фармацевты утверждают, что повышенный риск возникновения рака при приеме Zantac научно не доказан и подобные предположения являются спекулятивными, а их представители обещают представить сильную позицию в суде.

Аналитики проводят аналогии с громким разбирательством в отношении компании Bayer и ее подразделения Monsanto, которые проиграли многочисленные процессы о канцерогенности выпускавшегося ими гербицида Roundup.