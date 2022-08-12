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Дава похвастался новой роскошной машиной за 20 миллионов рублей

Рэпер Дава стал обладателем внедорожника Cadillac Escalade за 20 миллионов рублей

Фото: @dava_m

Рэп-исполнитель и блогер Дава (Давид Манукян) стал обладателем нового роскошного автомобиля Cadillac Escalade. Своей покупкой он похвастался в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В серии размещенных кадров знаменитость позирует на фоне белого внедорожника в автосалоне. На одном из фото он запечатлен со стопкой пятитысячных купюр в руках. «Пополнение в семье. Выберу три человека, которых покатаю на своем Cadillac. С тебя лайк и комментарий, а пока — принимаю поздравления», — пообещал Дава в описании к посту.

По информации на официальном сайте американского производителя, стоимость такой машины начинается от 20 миллионов рублей.

Поклонники принялись высказывать свое восхищение рэперу в комментариях. «Легенда!», «Поздравляю тебя с покупкой такой офигенной машины», «Машина приобрел машину», «Поздравляю, Давид, с покупкой. Хороших дорог», — написали они.

Ранее в августе бизнесвумен Оксана Самойлова показала реакцию супруга, рэпера Джигана, на подаренный ею роскошный автомобиль в честь его 37-летия. Блогерша приобрела минивэн Mercedes-Benz V-класса, стоимость которого начинается от 10 миллионов рублей. На размещенных кадрах артист расцеловывает фотографию супруги, которую разместили на капоте машины.

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Дина Васильева
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