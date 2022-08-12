Прокуратура оценит неисполнение решения суда о ремонте дома с рухнувшей стеной

Прокуратура оценит неисполнение решения суда о ремонте частично обрушившегося дома в Омске

Прокуратура даст оценку неисполнению решения суда, согласно которому должен был провестись капитальный ремонт в частично обрушившемся доме в Омске. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратуры будет дана правовая оценка неисполнения решения суда, постановленного по иску прокурора о проведении капитального ремонта многоквартирного дома», — говорится в сообщении. Кроме того, ведомство организовало проверку произошедшего ЧП.

Об обрушении стены пятиэтажного жилого дома № 53 на улице 20-го Партсъезда стало известно 12 августа. По предварительным данным, пострадавших нет.

Позднее появилось видео с моментом обрушения стены, на кадрах которого видна пробоина в основании дома.