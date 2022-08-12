Сын Ефремова пожаловался на соседей в полицию

Актер Никита Ефремов пожаловался на соседей в полицию из-за шума

Сын артиста Михаила Ефремова, актер Никита Ефремов, пожаловался на соседей в полицию. Он попросил правоохранительные органы разобраться с шумом, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

В банкетном зале в элитном поселке Николина Гора, где проживает Ефремов, проходила вечеринка. Актер не раз просил заведение сделать музыку тише, однако исправить ситуацию самостоятельно ему не удалось. Прибывшие на место после звонка Ефремова сотрудники полиции смогли убедить организаторов вечеринки убавить громкость.

В июне театральный художник и вдовец поэтессы Беллы Ахмадулиной Борис Мессерер подал в суд на соседей из-за затопленного балкона. По словам пострадавшего, соседи заливают его жилье в Москве в течение месяца. После ремонта в квартире сверху на открытый балкон театрального деятеля регулярно попадет большое количество жидкости.

В апреле на проблемных соседей и сотрудников управляющей компании пожаловался стилист и шоумен Сергей Зверев. Он утверждает, что работница коммунальной службы вынесла из подъезда мебель и другие предметы интерьера. Кроме того, в одной из квартир живет семья, постоянно играющая на фортепиано.