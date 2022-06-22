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Знаменитый театральный художник подал в суд на соседей из-за балкона

Театральный художник Борис Мессерер подал в суд на соседей из-за затопленного балкона

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Знаменитый театральный художник и вдовец поэтессы Беллы Ахмадулиной Борис Мессерер пожаловался на затопивших его балкон соседей. Он подал на обидчиков в суд, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам Мессерера, соседи заливают его жилье в Москве в течение месяца. После ремонта в квартире сверху на открытый балкон театрального деятеля регулярно попадет большое количество воды. Потерпевший пытался договориться с соседями без привлечения суда, однако уладить ситуацию таким образом не удалось.

Мессерера потребовал обязать виновных отремонтировать балкон. Художник также считает, что соседи должны провести систему водоотведения и устранить нарушения гидроизоляции балкона.

Ранее в июне стало известно, что соседи телеведущей Ксении Собчак подали в суд из-за строительства ее коттеджа в элитном поселке в Подмосковье. Работы проводились слишком близко к участку соседей журналистки, в процессе строитель повредили имущество собственников. Потерпевшие отметили, что неоднократно получали угрозы и оскорбления от охраны Собчак.

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