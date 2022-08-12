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Жителя Польши обвинили в присвоении собранных для ВСУ денег

Жителя Польши обвинили в присвоении 10 тысяч долларов, собранных для покупки оружия ВСУ

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Жителя Польши обвинили в присвоении порядка 10 тысяч долларов, которые украинские военные собирали на закупку вооружения. Об этом сообщил представитель окружной прокуратуры польского города Познань Лукаш Вавжиняк, передает РИА Новости.

Он заявил, что 39-летний поляк присвоил себе денежную сумму, собранную военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) для приобретения комплектующих для оружия. По его словам, мужчина выступал в качестве посредника между польско-украинским фондом, который организовывал закупку.

Отмечается, что подозреваемому предъявлены обвинения в присвоении денег, а также в хранении наркотиков, поскольку в ходе обыска в его доме были изъяты около 18 граммов марихуаны. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В июне сообщалось, что жительницы Украины решили собрать деньги на нужды ВСУ с помощью продажи откровенных фото. Для этого модели Настасья Насько и Анастасия Кучменко запустили проект TerOnlyFans. Всего к тому моменту украинкам удалось собрать таким образом 700 тысяч долларов.

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Алевтина Запольская
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