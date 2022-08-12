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Лидер группы Pink Floyd продаст особняк на месте старинной бани

Лидер группы Pink Floyd Дэвид Гилмор выставил на продажу особняк в графстве Сассекс

Фото: Giuseppe Maffia / Globallookpress.com

Британский музыкант, один из лидеров группы Pink Floyd Дэвид Гилмор и его супруга писательница Полли Сэмсон выставили на продажу особняк в английском графстве Сассекс. Пара построила жилье на месте старинной бани XIX века, сообщает Mansion Global.

Дом находится в городе Хов, супруги попросили за него 15 миллионов фунтов стерлингов (более 1,1 миллиарда рублей). Гилмор и Сэмсон приобрели участок с баней в 2015 году. Через три года постройку снесли и вместе с дизайнерами занялись проектом будущего особняка. Внутри сохранили часть плитки бассейна из бани.

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Особняк занимает площадь 744 квадратных метра. Из главной спальни открывается вид на море. Среди удобств в доме установлены полы с подогревом и камины. Здание оборудовано дистанционной системой, в которой двери открываются по отпечатку пальца. На участке также есть гостевой дом и студия звукозаписи.

В марте 2021 года Гилмор оказался втянут в конфликт своих соседей. Некоторые жители попытались предотвратить вырубку вишневого дерева, растущего около его дома. Соседи музыканта оказались недовольны застройкой, обвинив его в создании «гнетущего чувства замкнутости».

Нина Ташевская
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