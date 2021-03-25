Лидера группы Pink Floyd втянули в конфликт соседей из-за дерева

Британский музыкант и один из лидеров группы Pink Floyd Дэвид Гилмор (David Gilmour) оказался втянут в конфликт своих соседей. Некоторые жители пытаются предотвратить вырубку вишневого дерева, растущего около дома в английском графстве Сассекс. Об этом сообщает Daily Mail.

Дерево растет около одной из стен владения Гилмора и его жены Полли Сэмсон (Polly Samson). Супруги приобрели объект, ранее служивший турецкой баней, в 2015 году. Вскоре они снесли его и на протяжении нескольких лет занимались масштабным строительством, потратив на него 2,5 миллиона фунтов стерлингов (более 262 миллионов рублей).

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Соседи музыканта оказались недовольны застройкой, обвинив его в создании «гнетущего чувства замкнутости». Некоторые противники вырубки посчитали четырехметровое вишневое дерево «последним куском природы» на участке, а его возможное исчезновение назвали катастрофой для района. Они надеются, что сохранение дерева поддержит и Гилмор.

Однако другие соседи не оценили наличие растения. Они пожаловались, что дерево посажено неправильно, из-за чего падающие с ветвей плоды создают на улице беспорядок и мешают движению. Собственники также опасаются, что корни могут повредить проходящий под землей трубопровод. Окончательное решение о судьбе растения примут в местной администрации.

В феврале 2020 года владельцы домов на Гиффорд-стрит пожаловались на шумные вечеринки в доме, принадлежащем звезде Pink Floyd Нику Мейсону. Музыкант сдавал объект в краткосрочную аренду через сервис Sonder. Вечеринки нарушали тишину и поспособствовали росту преступности. Вскоре обеспокоенный вопросом Мейсон решил провести переговоры с Sonder об условиях управления объектом.

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