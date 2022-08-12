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Инфекционист предрек волну госпитализаций выздоровевших после коронавируса людей

Инфекционист предупредил о волне госпитализаций из-за осложнений после коронавируса

Фото: Shutterstock

Пациенты, выздоровевшие после коронавируса, рискуют попасть в больницу через пару месяцев. Волну госпитализаций в профильные отделения предрек врач-инфекционист, главврач клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в разговоре с «Лентой.ру».

Поздняков объяснил, что COVID-19 стал опасен не острым периодом болезни, а осложнениями, которые могут проявиться в долгосрочной перспективе.

Через 1-2 месяца можно ожидать других госпитализаций: с сосудистыми осложнениями, с эндокринологическими патологиями и другими. Эти госпитализации уже будут не в инфекционный стационар, а в профильные отделения

Андрей Поздняковврач-инфекционист, главврач «Инвитро-Сибирь»

При этом инфекционист считает, что массовой госпитализации из-за самого коронавируса быть не должно, как не было и в январе-феврале 2022 года. Он предположил, новая волна пройдет по схожему сценарию, если говорить о госпитализации с острым коронавирусом и тяжелыми осложнениями.

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Майя Гавашели
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