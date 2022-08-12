В Ингушетии откроют первый центр допобразования для одаренных детей

Правительство Ингушетии: в регионе откроется центр допобразования для одаренных детей

Власти Ингушетии до конца 2022 года планируют открыть первый в регионе центр допобразования для одаренных детей. Об этом сообщает ТАСС.

Для этих целей в настоящее время проводится закупка оборудования. Создать учреждение планируется по аналогу образовательного центра «Сириус» в Сочи. «Значимым для республики является создание центра дополнительного образования для одаренных детей. Контракт уже подписан и до конца года завершится поставка оборудования», — рассказали в правительстве региона.

Также отмечается, что в ближайшее время в рамках нацпроекта «Культура» будет проведен капитальный ремонт двух домов культуры в селах Пседах и Нижние Ачалуки, а также школы искусств в Карабулаке. «В ходе совещания особое внимание было обращено на необходимость своевременной реализации социально-значимых объектов, в том числе завершения строительства в плановые сроки 20 школ и 8 детских садов», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Республике Ингушетия к 100-летию региона построят новое здание колледжа искусств. Уточняется что работы начнутся уже в следующем году и в 2024-м учащиеся Ингушского государственного колледжа искусств продолжат обучение в новом просторном здании.