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Российский генерал оценил эффективность «Железного купола»

Генерал Балуевский счел ЗРК «Железный купол» эффективным только против слабого противника

Фото: Amir Cohen / Reuters

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал армии Юрий Балуевский эффективность созданного Израилем зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Железный купол». По его мнению, он эффективен пока только против слабого противника. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный назвал создание «Железного купола» большим техническим достижением израильской оборонной промышленности и вооруженных сил. В то же время, указал он, на его применение влияет «общий невысокий технический уровень противников Израиля, делающих ставку на массовое применение неуправляемых снарядов», а их неуправляемые снаряды летят по самой простой баллистической траектории.

Как считает Балуевский, применение управляемых ракет или корректируемых снарядов резко снизило бы вероятность поражения целей, перегрузило бы вычислительные мощности систем ПРО, особенно при массовом пуске.

Ранее в США провели испытания израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Разработка компании Rafael успешно перехватила цели в ходе тестов на полигоне Уайт-Сэндс. Расчеты комплексов отследили и перехватили несколько мишеней, которые имитировали крылатые ракеты и беспилотники.

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Марина Совина
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