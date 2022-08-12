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Литва решила присоединиться к иску Украины против России в ЕСПЧ

Глава Минюста Литвы заявила, что страна присоединится к иску Украины против России в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека. Фото: Vincent Kessler / Reuters

Литва решила присоединиться к иску Министерства юстиции Украины против РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в связи с проведением Россией специальной военной операции. Об этом сообщила министр юстиции прибалтийской республики Эвелина Добровольска, ее цитирует ТАСС.

Глава Минюста Литвы уточнила, что Вильнюс намерен принять участие в деле в качестве третьей стороны. По ее словам, соответствующая просьба была передана в ЕСПЧ.

«Литва должна и впредь демонстрировать лидерство в поддержке позиции Украины во всех международных судах», — добавила Добровольска.

Ранее сейм Латвии официально объявил Россию «государством, спонсирующим терроризм». В республике также призвали страны Европейского союза (ЕС) прекратить выдачу туристических и въездных виз россиянам и гражданам Белоруссии.

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Алевтина Запольская
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