Литва решила присоединиться к иску Украины против России в ЕСПЧ
Литва решила присоединиться к иску Министерства юстиции Украины против РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в связи с проведением Россией специальной военной операции. Об этом сообщила министр юстиции прибалтийской республики Эвелина Добровольска, ее цитирует ТАСС.
Глава Минюста Литвы уточнила, что Вильнюс намерен принять участие в деле в качестве третьей стороны. По ее словам, соответствующая просьба была передана в ЕСПЧ.
«Литва должна и впредь демонстрировать лидерство в поддержке позиции Украины во всех международных судах», — добавила Добровольска.
Ранее сейм Латвии официально объявил Россию «государством, спонсирующим терроризм». В республике также призвали страны Европейского союза (ЕС) прекратить выдачу туристических и въездных виз россиянам и гражданам Белоруссии.