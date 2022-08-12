Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало уровень годовой инфляции в России

«Известия»: Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России по итогам года на уровне 14%

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Уровень инфляции в России по итогам года будет ниже 14 процентов, прогнозирует Минэкономразвития. Об этом в пятницу, 12 августа, пишут «Известия».

Как пояснили в ведомстве, с учетом фиксируемой второй месяц подряд дефляции на потребительском рынке рост цен на конец 2022 года будет ощутимо ниже майского прогноза в 17,5 процента.

Большинство опрошенных изданием аналитиков крупнейших банков и рейтинговых компаний согласились с новым прогнозом Минэкономразвития.

Ранее в Центробанке (ЦБ) также спрогнозировали, что к концу 2022 года годовая инфляция в России снизится до уровня в 12-15 процентов. В следующем году, ожидает регулятор, годовая инфляция опустится до 5-7 процентов, а в 2024-м — вернется к целевым 4 процентам. Президент Владимир Путин также ожидает, что инфляция в стране по итогам 2022 года может не превысить 15 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Небензя заявил об ответственности Запада в случае катастрофы на ЗАЭС
В Центре Гамалеи создали вакцину против трех видов омикрона
Минэкономразвития спрогнозировало уровень годовой инфляции в России
Инфекционист назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
В Польше назвали особенность российского «Доминатора»
Пранкер Лексус рассказал о подробностях звонка мэру Мадрида
Житель Подмосковья разбил топором прилавок с пирожными и попал на видео
Вышел трейлер нового сезона «Рика и Морти»
В российском регионе вновь рекомендовали носить маски
Россия предупредила Запад об ответственности в случае катастрофы на ЗАЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.