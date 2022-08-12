Минэкономразвития спрогнозировало уровень годовой инфляции в России

«Известия»: Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России по итогам года на уровне 14%

Уровень инфляции в России по итогам года будет ниже 14 процентов, прогнозирует Минэкономразвития. Об этом в пятницу, 12 августа, пишут «Известия».

Как пояснили в ведомстве, с учетом фиксируемой второй месяц подряд дефляции на потребительском рынке рост цен на конец 2022 года будет ощутимо ниже майского прогноза в 17,5 процента.

Большинство опрошенных изданием аналитиков крупнейших банков и рейтинговых компаний согласились с новым прогнозом Минэкономразвития.

Ранее в Центробанке (ЦБ) также спрогнозировали, что к концу 2022 года годовая инфляция в России снизится до уровня в 12-15 процентов. В следующем году, ожидает регулятор, годовая инфляция опустится до 5-7 процентов, а в 2024-м — вернется к целевым 4 процентам. Президент Владимир Путин также ожидает, что инфляция в стране по итогам 2022 года может не превысить 15 процентов.

