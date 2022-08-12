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50-летняя актриса снялась на пляже в бикини и порадовала фанатов

50-летняя актриса Брук Берк показала тело в спортивном бикини и порадовала фанатов

Фото: @brookeburke

Американская актриса и фотомодель Брук Берк снялась на пляже в бикини и порадовала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она предстала на фоне моря в раздельном комплекте голубого цвета в спортивном стиле. Кроме того, звезда комедийного сериала «Клава, давай!» разместила видео, где продемонстрировала свою тренировку с гантелями. При этом на выложенных кадрах видно, что на ее лицо нанесен легкий макияж, а волосы распущены.

Поклонники восхитились внешним видом актрисы, о чем они принялись в комментариях под публикацией. «Красотка!», «Ты всегда в превосходной форме», «Что за тело! Хочу себе такое же!», «Заставляешь волноваться и наконец-то записаться в спортзал», «Всегда молода и свежа», — высказывались они.

Ранее в августе бывшая участница шоу «Гладиаторы» Ким Беттс показала фигуру в нарядах 30-летней давности. 50-летняя спортсменка разместила в своих соцсетях ролик, на котором она примеряет сценические купальники со времен съемок телепрограммы.

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Мария Винар
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