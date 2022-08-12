Назарбаев открыл самую большую в Средней Азии мечеть

Экс-президент Казахстана Назарбаев открыл самую большую мечеть в Средней Азии

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поучаствовал в открытии самой большой в Средней Азии мечети в столице республики Нур-Султане. Об этом сообщает ТАСС.

«С обретением независимости мы во всех регионах страны открываем мечети. Пусть Аллах услышит все молитвы, которые читаются в этих мечетях. За день до прекращения своих полномочий в марте 2019 года я заложил первый кирпичик мечети, со мной был нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев», — заявил Назарбаев.

Мечеть в Нур-Султане станет самой большой в Казахстане и Средней Азии в целом. Высота ее главного купола составляет почти 90 метров, минаретов — 130 метров. Отмечается, что одновременно в мечети могут присутствовать 235 тысяч человек — по вместимости она входит в десятку крупнейших в мире.

Строительство мечети началось в 2019 году по инициативе Назарбаева.

В январе 2022 года в Казахстане произошли протесты из-за роста цен на газомоторное топливо. Требования вскоре сменились на политические — манифестанты требовали ухода Назарбаева из политики. В результате бывший президент лишился ряда постов, а из новой версии конституции страны было решено убрать все упоминания о нем.