Путин поручил бороться с незарегистрированными зданиями

Путин поручил правительству сократить число зданий, которые не зарегистрированы в ЕГРН

Президент России Владимир Путин поручил правительству бороться со зданиями и помещениями, которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом говорится на сайте Кремля.

До 2024 года правительство должно внести в законодательство меры, которые позволят сократить число земельных участков, границы которых не определены. Власти также должны проработать вопрос, чтобы снизить количество используемых зданий, сооружений, помещений и машиномест, которые не зарегистрированы в реестре.

Путин также дал поручение сократить число случаев, когда земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, используются без законных оснований.

В июле 2022 года Путин поручил ограничить ставку по программе льготной ипотеки. Она не должна превышать семь процентов. Глава государства дал поручение правительству. Сроком исполнения назначили 25 июля 2022 года.