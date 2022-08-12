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Среди пострадавших во время стрельбы в Черногории не нашли россиян

Посольство России в Черногории: среди пострадавших в ходе стрельбы в Цетине нет россиян

Фото: Jelena Jovanović / vijesti.me

Среди пострадавших в ходе трагедии в Цетине, когда неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим и убил несколько человек, не нашли граждан России. Об этом заявил посол РФ в Черногории Владислав Масленников. Цитату приводит ТАСС.

«На настоящий момент у нас нет информации, что там могли быть россияне. И это даже не в Цетине, а один из небольших населенных пунктов рядом с ним. Вряд ли это какое-то туристическое место», — подчеркнул Масленников, выразив надежду, что по этой причине россияне не могли оказаться рядом с местом событий.

11 человек погибли в результате стрельбы, которую устроил неизвестный 34-летний мужчина 12 августа. Еще шестеро получили ранения, в том числе сотрудник полиции. Предполагается, что трагедии предшествовал семейный конфликт, после которого нападавший выбежал на улицу и начал беспорядочно стрелять в прохожих.

Нападавший погиб, по некоторым данным, он был застрелен сотрудниками полиции.

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Виктория Кондратьева
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