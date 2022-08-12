Российский коллекционер предложил обменять памятник Т-34 на военную награду

Коллекционер из РФ предложил властям Нарвы обменять военную награду Эстонии на танк Т-34

Российский коллекционер предложил властям Нарвы обменять высшую военную награду Эстонии на советский танк Т-34, выступающий в качестве памятника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новостное интернет-издание «Дельфи».

Соответствующее предложение об обмене креста Свободы I степени на советскую бронированную боевую машину он направил мэрии города. Отмечается, что памятник власти города готовят к демонтажу.

«Если власти Нарвы примут это предложение, то данный памятник займет достойное место в одном из музеев России», — отметил анонимный коллекционер.

При этом мэрия города уже заявила, что откажется от данного предложения. Представитель местной администрации Александра Грюнвальд пояснила, что письмо от коллекционера из России пришло недавно, поэтому на него еще не успели ответить. По ее словам, у властей города есть четкая позиция — танк должен остаться на территории города. Она также подчеркнула, что в мэрию приходит много разных предложений относительно танка Т-34.

«На данный момент мы работаем над поиском нового места и готовим его к перевозке. Поэтому какие-то предложения о выкупе или обмене мы не рассматриваем», — заключила она.

Ранее сообщалось, что городское собрание Нарвы планирует демонтировать памятник советским воинам-освободителям в виде танка Т-34 и перенести его в «безопасное место». Местный депутат Денис Ларченко добавил, что при городском собрании планируют учредить отдельную комиссию, которая будет «определять судьбу других советских памятников на территории города».