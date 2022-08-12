Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Российский коллекционер предложил обменять памятник Т-34 на военную награду

Коллекционер из РФ предложил властям Нарвы обменять военную награду Эстонии на танк Т-34

Фото: Leon Petrosyan / Wikimedia Commons

Российский коллекционер предложил властям Нарвы обменять высшую военную награду Эстонии на советский танк Т-34, выступающий в качестве памятника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новостное интернет-издание «Дельфи».

Соответствующее предложение об обмене креста Свободы I степени на советскую бронированную боевую машину он направил мэрии города. Отмечается, что памятник власти города готовят к демонтажу.

«Если власти Нарвы примут это предложение, то данный памятник займет достойное место в одном из музеев России», — отметил анонимный коллекционер.

При этом мэрия города уже заявила, что откажется от данного предложения. Представитель местной администрации Александра Грюнвальд пояснила, что письмо от коллекционера из России пришло недавно, поэтому на него еще не успели ответить. По ее словам, у властей города есть четкая позиция — танк должен остаться на территории города. Она также подчеркнула, что в мэрию приходит много разных предложений относительно танка Т-34.

«На данный момент мы работаем над поиском нового места и готовим его к перевозке. Поэтому какие-то предложения о выкупе или обмене мы не рассматриваем», — заключила она.

Ранее сообщалось, что городское собрание Нарвы планирует демонтировать памятник советским воинам-освободителям в виде танка Т-34 и перенести его в «безопасное место». Местный депутат Денис Ларченко добавил, что при городском собрании планируют учредить отдельную комиссию, которая будет «определять судьбу других советских памятников на территории города».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Европейский банк принял платеж за транзит российской нефти через Украину в Чехию
Женщина устала ждать стоматолога и руками вырвала себе 13 зубов
Наталья Касперская объяснила желание IT-специалистов вернуться в Россию
Врач рассказала о риске подхватить опасную инфекцию в домашнем туалете
Оценены перспективы рынка жилья в России
В Запорожской области установили причастных к обстрелам АЭС
На российской трассе ракетный комплекс «Искандер» столкнулся с КамАЗом
Подмосковный силач перетащил поезд и установил новый мировой рекорд
Росгвардия обнаружила в ЛНР тайники с иностранным оружием и боеприпасами
Блогерша показала простой способ скрыть живот с помощью одежды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.