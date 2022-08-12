Украина попросила у США боеприпасы к HIMARS, беспилотники и гаубицы

Посол Украины в США Макарова: Киев запрашивает у Вашингтона боеприпасы к HIMARS

Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой обеспечить поставки боеприпасов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также предоставить в распоряжение Киева беспилотники и гаубицы, отличные от уже переданных стране M777. О просьбе Киева в беседе с Bloomberg рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Комментируя текущую ситуацию, экс-глава Минфина Украины указала, что поставки РСЗО HIMARS имели решающее значение для боевых действий. По ее словам, Киеву нужно больше вооружений дальнего радиуса действия. «Не потому, что нам нужно обстреливать территорию России, а просто потому, что нам нужно достигать любой точки на нашей территории», — заверила посол, отметив, что в Пентагоне в курсе того, «что и зачем» нужно Украине.

Маркарова добавила, что Киев также рассчитывает получить больше беспилотников — речь идет не только о турецких БПЛА Bayraktar, но и об американских Switchblade, Puma и Phoenix Ghost. При этом посол заметила, что есть и другие силы и средства, и на данный момент «нет ни одного средства, которому Украина сказала бы "нет"».

Ранее сообщалось, что Украина получила от Великобритании РСЗО M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System). Данная система использует боеприпасы, аналогичные ракетам для High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

В начале августа замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что по мнению США, Украина получила уже достаточно западных РСЗО типа HIMARS. По его словам, в Вашингтоне видят приоритетной задачу обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов.