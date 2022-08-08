В США сочли достаточным число полученных Украиной РСЗО HIMARS

Замглавы Пентагона Каль: США считают достаточным число полученных Украиной РСЗО HIMARS

США считают, что Украина получила уже достаточно западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS, и видят приоритетной задачу обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов. Об этом в ходе брифинга в понедельник, 8 августа, заявил замглавы Пентагона Колин Каль, сообщает РИА Новости.

По словам Каля, Украина получила 16 РСЗО HIMARS от Соединенных Штатов, три идентичные установки M270 от Великобритании, еще три готовится передать ей Германия. Сейчас, уточнил он, в приоритете — обеспечение устойчивых поставок управляемых реактивных снарядов GMLRS.

Ранее Пентагон заявил, что США выделят военную помощь Украине на сумму в один миллиард долларов. Этот пакет помощи включит в себя одну тысячу противотанковых комплексов Javelin, сотни противотанковых гранатометов AT4 и 50 бронированных медицинских машин. Кроме того, Украине будут поставлены снаряды для РСЗО HIMARS, а также 75 тысяч боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии. Также в ближайшие месяцы США передадут Киеву передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS.