Постпред при ООН Небензя: если ВС России покинут ЗАЭС, Киев использует ее для провокаций

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал возможные последствия ухода российских Вооруженных сил (ВС) с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). если военные уйдут, Киев использует станцию для «чудовищных провокаций». Об этом пишет РИА Новости.

«Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций», — подчеркнул Небензя.

По словам дипломата, в настоящее время предотвратить катастрофу на станции удается благодаря российским военным, которые обеспечивают охрану Запорожской АЭС, «день за днем отражая атаки киевского режима на этот объект в слаженной координации с персоналом станции.»

«Благодаря их усилиям пока удается защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу. На что способен киевский режим, мы знаем, и мир уже смог в этом убедиться», — заключил постпред.

Небензя также выразил сомнения, что Киев сильно заинтересован в поездке делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС. Он отметил, что Россия могла организовать визит инспекторов международного агентства на станцию еще в начале июня, однако поездка сорвалась из-за позиции Киева и его западных спонсоров.