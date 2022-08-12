Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Небензя усомнился насчет заинтересованности Украины в приезде МАГАТЭ на ЗАЭС

Постпред при ООН Небензя усомнился в том, что Киев заинтересован в приезде МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил сомнения, что Киев сильно заинтересован в поездке делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Его слова приводит РИА Новости.

«Я не уверен, что Украина так же хочет визита делегации МАГАТЭ в той же степени, как этого хотим мы, несмотря на то что они утверждают обратное», — сообщил дипломат.

Он отметил, что Россия могла организовать визит инспекторов международного агентства на Запорожскую АЭС еще в начале июня. «Мы сделали все возможное в рамках усилий для посещения МАГАТЭ, но визит не состоялся из-за позиции Киева и его западных спонсоров, а также позиции секретариата, который приводил в качестве причины проблемы безопасности», — напомнил Небензя.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия готова оказать помощь в организации визита МАГАТЭ на ЗАЭС.

11 августа в администрации Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. В результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Небензя заявил об ответственности Запада в случае катастрофы на ЗАЭС
50-летняя актриса снялась на пляже в бикини и порадовала фанатов
Небензя усомнился насчет заинтересованности Украины в приезде МАГАТЭ на ЗАЭС
Москвичка раскрыла способ оформить спальню в стиле урбан бохо
В Центре Гамалеи создали вакцину против трех видов омикрона
Минэкономразвития спрогнозировало уровень годовой инфляции в России
Инфекционист назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
В Польше назвали особенность российского «Доминатора»
Пранкер Лексус рассказал о подробностях звонка мэру Мадрида
Житель Подмосковья разбил топором прилавок с пирожными и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.