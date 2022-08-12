Небензя усомнился насчет заинтересованности Украины в приезде МАГАТЭ на ЗАЭС

Постпред при ООН Небензя усомнился в том, что Киев заинтересован в приезде МАГАТЭ на ЗАЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил сомнения, что Киев сильно заинтересован в поездке делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Его слова приводит РИА Новости.

«Я не уверен, что Украина так же хочет визита делегации МАГАТЭ в той же степени, как этого хотим мы, несмотря на то что они утверждают обратное», — сообщил дипломат.

Он отметил, что Россия могла организовать визит инспекторов международного агентства на Запорожскую АЭС еще в начале июня. «Мы сделали все возможное в рамках усилий для посещения МАГАТЭ, но визит не состоялся из-за позиции Киева и его западных спонсоров, а также позиции секретариата, который приводил в качестве причины проблемы безопасности», — напомнил Небензя.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия готова оказать помощь в организации визита МАГАТЭ на ЗАЭС.

11 августа в администрации Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. В результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.