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В фонде «Семьи со СМА» отреагировали на смерть детей после введения «Золгенсма»

Фонд «Семьи со СМА» призвал провести проверку из-за смерти детей после «Золгенсма»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: PA Images / Getty Images

Фонд «Семьи со СМА» призвал провести проверку из-за смерти детей после введения им препарата «Золгенсма». Об этом заявила глава благотворительного фонда Ольга Германенко, ее слова приводит РИА Новости.

Как сообщалось ранее, скончались двое детей — в России и Казахстане. Летальный исход произошел на фоне почечной недостаточности после пять-шести недель введения препарата методом инфузии.

«В России это уже второй ребенок, погибший после применения "Золгенсма", насколько это связано с применением препарата, мне сложно сказать, это должно быть тщательно проверено и установлено», — отреагировали на сообщение о гибели детей в фонде.

«Золгенсма» является одним из трех существующих в мире лекарств, которые применяют при спинальной мышечной атрофии (СМА). 7 июля признанный самым дорогим в мире препарат «Золгенсма» официально появился в России.

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Валерий Розенберг
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