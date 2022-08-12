Тренер «Торино» рассказал о преимуществе Миранчука перед другими новичками

Тренер «Торино» Юрич заявил, что Миранчук имеет преимущество перед другими новичками клуба

Главный тренер «Торино» Иван Юрич высказался о переходе из «Аталанты» российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По словам специалиста, россиянин имеет преимущество перед другими новичками клуба. «Он пришел из итальянской команды. Его гораздо легче использовать в игре, чем других новичков, пришедших из лиг, где играют в другом стиле», — заявил Юрич.

Миранчук стал футболистом «Торино» 11 августа. Туринский клуб взял россиянина в аренду с правом выкупа.

В минувшем сезоне Миранчук провел 25 матчей за «Аталанту» во всех турнирах. В Серии А на счету россиянина два гола в 19 матчах. Полузащитник присоединился к клубу из Бергамо в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года.