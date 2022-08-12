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Застрявшего вора спасли из прорытого им тоннеля в банк

Euronews: в Риме спасли вора, застрявшего в прорытом им тоннеле в банк

Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

В Риме спасли от гибели злоумышленника, прорывшего тоннель в банк. Об этом сообщает Euronews.

Предполагаемый вор был обнаружен в заваленном тоннеле под закрытым магазином недалеко от Ватикана. Сотрудники полиции сообщили, что крыша тоннеля, который рыл мужчина, обрушилась. В результате он оказался в ловушке и провел под землей около восьми часов.

Десятки спасателей прибыли на место происшествия, чтобы вытащить застрявшего мужчину. После спасения подозреваемый был доставлен в больницу, а его предполагаемые сообщники были задержаны властями.

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Предполагается, что четверо мужчин планировали ограбить находящийся неподалеку банк 15 августа, когда итальянские учреждения закрываются из-за государственного праздника Феррагосто. «Расследование еще продолжается. Мы не исключаем, что это воры, это одна из гипотез», — сообщили в полицейском подразделении в Италии.

Ранее сообщалось, что в Великобритании стая разъяренных чаек атаковала злоумышленника и предотвратила ограбление. Мужчина был арестован и обвинен в попытке взлома.

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Алиса Удовик
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