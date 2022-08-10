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Стая разъяренных чаек атаковала злоумышленника и предотвратила ограбление

Metro: в Великобритании чайки атаковали злоумышленника и предотвратили ограбление

Фото: Hans Kuczka / Globallookpress.com

В городе Блэкпул, Великобритания, стая чаек предотвратила ограбление. Об этом сообщает Metro.

40-летний Кейси Макдоннелл незаконно пробрался на территорию чужого дома через сад около четырех часов утра, попытался открыть дверь и потревожил стаю чаек. Разъяренные птицы начали атаковать мужчину, тот запаниковал и сбежал с места преступления.

На территории дома были установлены камеры видеонаблюдения, с помощью которых следователи смогли установить личность злоумышленника. Макдонелл был арестован и обвинен в попытке взлома.

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Макдонелл предстал перед судом и признал свою вину, его приговорили к тюремному заключению сроком три месяца. Кроме того, мужчина должен выплатить компенсацию в размере 239 фунтов стерлингов (около 17,5 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссисипи кошка по кличке Бандит спасла мужчину от грабителей, которые пытались забраться в его дом. Благодаря питомцу хозяин проснулся ночью и обнаружил преступников.

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Алиса Удовик
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