Аналитик спрогнозировал курс рубля

Аналитик Зварич спрогнозировал изменение курса рубля к доллару в ближайшее время

Главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич в беседе с агентством «Прайм» заявил, что в последние недели рубль консолидируется по отношению к другим валютам.

По словам эксперта, в последнее время доллар стоит 60-60,7 рубля, и выхода за эти рамки пока нет. Он подчеркнул, что целенаправленное движение в ту или другую сторону может произойти уже в ближайшее время.

Специалист считает, что сигналом к этому станет пробой верхней или нижней границы. Он пояснил, что в случае подъема выше 60,7 рубля пара доллар/рубль попытается закрепиться в районе 62-64 рублей. Однако если доллар опустится ниже 60 рублей, то следующую целью станут июньские максимумы в районе 55 рублей, спрогнозировал эксперт.

Зварич добавил, что в последнем сценарии доллар может резко начать восстанавливаться на фоне стабилизации доходов от экспорта и импорта и установления баланса.

Ранее глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин назвал возможную замену доллару. По его словам, ей может стать международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС. По мнению экономиста, в первую очередь, России и другим участникам БРИКС необходимо снизить зависимость от доллара во взаимной торговле и обслуживании внешнего долга.

