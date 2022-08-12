Мужчина потерял сознание и очнулся в гробу

The Mirror: в Боливии мужчину похоронили заживо в качестве жертвы Матери-Земле

30-летний мужчина потерял сознание на фестивале в городе Эль-Альто, Боливия, и очнулся в гробу. Об этом сообщает The Mirror.

Виктор Уго Мика Альварес рассказал, что пил коктейли на открытии фестиваля «Мать-Земля», участники которого собираются, чтобы поблагодарить природу. Что случилось дальше, он не помнит. Когда мужчина пришел в себя, то обнаружил, что лежит в закрытом гробу.

«Помню только, что мне казалось, будто я в своей постели. Я хотел встать, чтобы сходить в туалет, но не мог пошевелиться», — вспоминает Альварес. Он подозревает, что другие участники фестиваля похоронили его заживо в качестве жертвы Матери-Земле.

Альваресу удалось разбить стеклянное окно, которое было у гроба, и выбраться. После этого мужчина обратился в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов отказались ему верить, заявив, что он слишком пьян.

Ранее сообщалось, что жители индийского штата Бихар спасли трехлетнюю девочку, которую мать и бабушка похоронили заживо. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи оказали ей медицинскую помощь.