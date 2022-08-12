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Членов ОПГ осудили на сроки до 14 лет за нападение на главу Росимущества Москвы

Члены ОПГ получили от 5 до 14 лет за нападение на главу Росимущества Москвы Кинжабаева

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Красноярский районный суд Самарской области приговорил девятерых участников организованной преступной группировки (ОПГ) к длительным срокам за нападение на главу Росимущества Москвы Айвара Кинжабаева и другие заказные преступления, от которых пострадали 11 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Лидеры ОПГ Андрей Филимошин и Василий Грак получили 13 лет и 14 лет соответственно, остальные шесть членов их банды — от пяти до 12 лет лишения свободы, один их сообщник отделался условным сроком, отмечает «Коммерсантъ».

Суд установил, что в 2016 году двое ранее судимых за бандитизм и убийство мужчин создали ОПГ, в которую вошли еще семеро их подельников. На протяжении трех лет бандиты совершили 13 преступлений, в том числе нападения на людей и повреждение их имущества. 11 жителям области был причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Нападение на Айвара Кинжабаева было совершено в ноябре 2018 года. Четверо преступников ворвались к нему в дом в поселке Кириллинский, избили чиновника и затем нанесли ножевое ранение в грудь. Его супругу и троих детей удерживали в ванной комнате.

На суде Кинжабаев заявил, что нападение на него было связано с конфликтом из-за предприятия «Жигулевское пиво», хозяин которого ему угрожал. Чиновник с 2005-го по август 2018 года руководил территориальным управлением Росимущества по Самарской области, а затем его назначили исполняющим обязанности главы московского управления ведомства. В марте 2019 года Кинжабаев вернулся на свой прежний пост в Самарской области.

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Любовь Ширижик
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