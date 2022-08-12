Раскрыт объем продаж детских путевок с кешбэком в России

Глава Ростуризма: за 2 года продано 1,2 млн путевок в детские лагеря по программе кешбэка

В России продано 1,2 миллиона путевок в лагеря благодаря программе детского туристического кешбэка. Объем продаж раскрыла глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

Уточняется, что столько туров купили в течение двух лет. По словам главы ведомства, в этом году программой воспользовались 845 тысяч раз.

Сообщается, что в 2022 году возможности программы расширены. В частности, нет ограничений для многодетных семей, а также в нее включены палаточные лагеря.

Отмечается, что максимальный размер возврата составляет 20 тысяч рублей. Для этого родитель должен купить своему ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты «Мир», чтобы в течение пяти дней получить на нее 50 процентов от потраченных средств, но не более 20 тысяч рублей.

Впервые программу возврата половины от стоимости путевок в детские лагеря запустили в 2021 году. Всего было куплено путевок на общую сумму около 10 миллиардов рублей, сумма возврата составила почти пять миллиардов рублей.