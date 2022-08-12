Президент Сербии оценил перспективы переговоров с Косово

Президент Сербии Вучич заявил, что он не оптимистичен в вопросе переговоров с Косово

Президент Сербии Александр Вучич, оценивая перспективы переговоров с премьер-министром непризнанного Косово Альбином Курти в Брюсселе в августе, рассказал, что не испытывает оптимизма в данном вопросе, сообщает РИА Новости.

«Американский посол имеет право быть оптимистичен, а я имею право быть реалистичен, это моя обязанность. Девять лет и четыре месяца исполнится 19 августа, как было подписано (Брюссельское соглашение — прим. «Ленты.ру»), но их это не интересует, они каждый день говорят, что этого не может быть, а западники, чтобы им понравиться, говорят, это должно быть в соответствии с конституцией», — заявил сербский лидер.

При этом он подтвердил свои намерения поехать на переговоры и отметил, что отправится туда «с доброй волей» и намерением указать на все губительные моменты, с которыми сталкивается республика.

Ранее Вучич отказался давать обещания по вопросу санкций против России, однако заявил, что постарается сохранить нынешнюю политику. Он отметил, что некоторые политики в стране до парламентских выборов 3 апреля этого года говорили о санкциях отрицательно, а «потом поменяли пластинку».