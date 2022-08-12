Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Шэрон Стоун высмеяли в сети из-за нелепого наряда за 190 тысяч рублей

Daily Mail: актрису Шэрон Стоун в жакете Dolce&Gabbana за 190 тысяч рублей высмеяли в сети

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Американскую актрису Шэрон Стоун высмеяли в сети из-за нелепого наряда. Соотвествующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

Папарацци запечатлели 64-летнюю знаменитость в Беверли-Хиллз в джинсах-капри, белой футболке и красном оверсайз-жакете люксового бренда Dolce&Gabbana, украшенном цветочным орнаментом. Отмечается, что он стоит 2,6 тысячи фунтов стерлингов (примерно 190 тысяч рублей). При этом звезда киноленты «Основной инстинкт» дополнила свой образ туфлями на небольшом каблуке с застежкой на щиколотках и золотистым кулоном на шее. На опубликованных кадрах видно, что на лице Стоун полностью отсутствует макияж.

Поклонники были озадачены внешним видом актрисы, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Святая корова, это цветочное пальто стоит 2600 фунтов стерлингов. Это безумие!», «Мы видели на ней одежду и получше, чем это», «Как смирительная рубашка», «Это не похоже на Шэрон», «Ужасное пальто. Она выглядит вдвое больше, чем она есть», — возмущались они.

В июле Шэрон Стоун снялась топлес и восхитила фанатов. Актриса разметила в соцсетях снимок, на котором позировала перед камерой без купального топа в плавках с анималистическим принтом зеленого цвета. При этом на плечи знаменитости было накинуто полотенце, которое прикрывало ее обнаженную грудь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В Чехии захотели обсудить с ЕС запрет шенгенских виз для россиян в конце августа
В Дагестане турист из Подмосковья упал с обрыва и погиб
СКР начал проверку по факту обрушения части многоэтажного жилого дома в Омске
Россияне бросились сдавать бутылки
Прокуратура оценит неисполнение решения суда о ремонте дома с рухнувшей стеной
Лукашенко приказал больше доить
Австрийский производитель бумаги договорился о продаже главного завода в России
Северная Македония отказалась от создания должности почетного консула России
Трамп опроверг поиск документов по ядерному оружию в его имении
Жительница частично рухнувшего дома в Омске рассказала об обращениях в суд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.