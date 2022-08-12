Британский политик появился на публике в дырявых ботинках

Британский политик Сунак появился на дебатах в поношенных ботинках с дырой в подошве

Британский государственный деятель и бывший глава Министерства финансов Риши Сунак принял участие в дебатах в Дарлингтоне в дырявых ботинках на фоне обвинений в расточительности. Об этом пишет Mirror.

Сообщается, что 42-летний политик появился на публике в поношенной обуви из потертой кожи с большой дырой в подошве, которую демонстрировал, положив ногу на ногу. Утверждается, что данный поступок в ходе предвыборной кампании не является случайностью: британская общественность считает, что Сунак «далек от народа» и слишком часто говорит о материальных благах.

Более того, месяцем ранее чиновник посещал строительную площадку в замшевых лоферах итальянского люксового бренда Prada за 470 фунтов стерлингов (около 35 тысяч рублей), за что был раскритикован в сети.

Эксперт в области политического маркетинга и профессор Лестерского университета Пол Бейнс объяснил, что демонстрация богатства является неприемлемой в условиях текущего кризиса. «Определенно не стоит сейчас носить дорогую обувь, и он это осознал», — утверждает он.

В марте Кейт Миддлтон посетила Уэльс в честь Дня святого Давида. Для торжества герцогиня Кембриджская Кэтрин выбрала ботильоны Aquatalia, в которых неоднократно выходила в свет за последние 11 лет. Известно, что в них она появлялась в 2011 году на официальной помолвке с принцем Уильямом.