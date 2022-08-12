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Спорт

«Торино» назвали трамплином для Миранчука в европейский топ-клуб

Агент Франко Камоцци назвал «Торино» трамплином для Миранчука в европейский топ-клуб

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Итальянский футбольный агент Франко Камоцци оценил трансфер российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино». Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Камоцци назвал новый клуб трамплином для перехода россиянина в один из европейских грандов. Для этого, как подчеркнул агент, Миранчуку необходимо стать ведущим игроком в «Торино». «Сейчас у него есть большие шансы продолжить свою карьеру на высоком уровне», — заключил эксперт.

11 августа стало известно, что Миранчук перешел из «Аталанты» в «Торино», где будет выступать на правах аренды. Оклад россиянина составит 1,5 миллиона евро в год.

Изначально трансфер Миранчука в «Торино» сорвался. Сперва это объяснили стремлением главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини удержать игрока в клубе. Однако позже стало известно, что из переговоров вышли представители «Торино» по финансовым соображениям.

В минувшем сезоне Миранчук провел 25 матчей за «Аталанту» во всех турнирах. В Серии А на счету россиянина два гола в 19 матчах. Полузащитник присоединился к клубу из Бергамо в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года.

Николай Костюков
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