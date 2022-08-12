С начала года в удмуртский центр занятости обратилось более 10 тысяч человек

В Республиканский центр занятости населения Удмуртии обратилось более 10 тысяч человек

В 2022 году в Республиканский центр занятости населения Удмуртии обратилось более 10 тысяч человек. Он открылся летом 2021 года под новым федеральным брендом «Работа России», после модернизации по национальному проекту «Демография».

Модернизация центров занятости — одна из главных целей нацпроекта «Демография». После оптимизации процессов, цифровизации и переобучения сотрудников биржи труда становятся современными кадровыми центрами, где не просто предлагают вакансии, а помогают каждому индивидуально, исходя из его жизненной ситуации.

«Удмуртская Республика активно работает по выполнению поручения Президента по сохранению занятости. В Удмуртии официально зарегистрировано 5,5 тысячи безработных, при этом вакансий втрое больше — 18 тысяч. Для всех, кто хочет работать — работа есть!» — отметил глава региона Александр Бречалов в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Так, в проекте уже участвуют 73 российских региона, усовершенствовано более ста центров занятости. К 2023 году планируется провести модернизацию в центрах занятости по всей стране. Предполагается, что до конца 2024 года новые знания в таких центрах получат 22 тысяч специалистов.

Однако главные показатели проекта — не цифры, а достижения конкретных людей. Так, жительница Ижевска Марина Анисимова, благодаря консультации психолога удмуртского центра занятости, смогла определиться с выбором новой профессии. Так, девушка поступила в педагогический колледж, чтобы выучиться на фитнес-инструктора, уже завершает трехмесячное обучение и совсем скоро выйдет на новую работу.

«Мы выявили мои направления: человек-человек и человек-творчество. И благодаря этому тестированию я поняла – почему бы мне не попробовать себя в совершенно другой деятельности. Я с 6 лет занималась балетом и вообще очень давно хотела уйти в направлении спорта. И в данный момент я этим занимаюсь», — рассказала Марина.