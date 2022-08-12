Более 70 процентов украинцев поддерживают вступление страны в НАТО

Большинство жителей Украины поддержали бы вступление страны в Североатлантический альянс, если бы соответствующий референдум проводился в настоящее время, следует из результатов опроса Международного республиканского института США.

Так, за присоединение к НАТО проголосовали 72 процента респондентов, против выступили 7 процентов, 15 процентов отказались бы от участия в предполагаемом референдуме, а 5 процентов не определились с ответом. В институте отметили, что поддержка вступления в альянс увеличилась на 13 процентов по сравнению с опросом, который проводился в мае.

Число украинцев, которые поддерживают вступление в НАТО, увеличилось, потому что они продолжают верить в пользу трансатлантических институтов, рассказал представитель института Стивен Никс. «Люди решительную поддерживают крепкие отношения со странами Запада, которые желают мирного и демократического будущего», — подчеркнул он.

Опрос проводился 27-28 июня, в нем приняли участие более двух тысяч украинцев в возрасте 18 лет и старше.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что НАТО «с удовольствием» готов воевать на Украине против России «до последнего украинца». По его мнению, руководство Украины отдало страну, территорию и людей в использование, чтобы «пытаться их руками выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества против России».