Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинцы высказались о вступлении страны в НАТО

Более 70 процентов украинцев поддерживают вступление страны в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Shutterstock

Большинство жителей Украины поддержали бы вступление страны в Североатлантический альянс, если бы соответствующий референдум проводился в настоящее время, следует из результатов опроса Международного республиканского института США.

Так, за присоединение к НАТО проголосовали 72 процента респондентов, против выступили 7 процентов, 15 процентов отказались бы от участия в предполагаемом референдуме, а 5 процентов не определились с ответом. В институте отметили, что поддержка вступления в альянс увеличилась на 13 процентов по сравнению с опросом, который проводился в мае.

Число украинцев, которые поддерживают вступление в НАТО, увеличилось, потому что они продолжают верить в пользу трансатлантических институтов, рассказал представитель института Стивен Никс. «Люди решительную поддерживают крепкие отношения со странами Запада, которые желают мирного и демократического будущего», — подчеркнул он.

Опрос проводился 27-28 июня, в нем приняли участие более двух тысяч украинцев в возрасте 18 лет и старше.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что НАТО «с удовольствием» готов воевать на Украине против России «до последнего украинца». По его мнению, руководство Украины отдало страну, территорию и людей в использование, чтобы «пытаться их руками выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества против России».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
SpaceX рассмотрят как замену «Роскосмосу»
Россиянам раскрыли способ отдохнуть в ОАЭ с максимальной выгодой
Российский заключенный стал фигурантом новых дел за финансирование террористов
Минобороны заявило о разгроме нескольких подразделений ВСУ
В России создали боевого робота
Украинцы высказались о вступлении страны в НАТО
Минобороны доложило о подавлении взводов РСЗО «Град» в ДНР и под Херсоном
Умер автор песен Филиппа Киркорова и Леонида Агутина
Минобороны заявило об уничтожении американской радиолокационной станции в ДНР
Минобороны отчиталось о сбитых украинских беспилотниках и снарядах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.