Кириенко заявил, что Киев отдал свою территорию и граждан для борьбы Запада против России

Альянс НАТО «с удовольствием» готов воевать на Украине против России «до последнего украинца», высказался первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Его слова приводит ТАСС.

Кириенко отметил, что в НАТО не стесняются об этом говорить, ведь «им не жалко». По мнению замглавы администрации президента, руководство Украины отдало страну, территорию и людей в использование, чтобы «пытаться их руками выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества против России».

«Мы понимаем прекрасно, что на территории Украины мы не с Украиной воюем и, конечно, не с украинцами. С Россией воюет весь блок НАТО, просто на территории Украины и руками украинцев», — заявил Кириенко.

Ранее о планах США воевать «до последнего украинца» высказывался министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.