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Кириенко заявил о готовности НАТО воевать «до последнего украинца»

Кириенко заявил, что Киев отдал свою территорию и граждан для борьбы Запада против России
Сергей Кириенко

Сергей Кириенко. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Альянс НАТО «с удовольствием» готов воевать на Украине против России «до последнего украинца», высказался первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Его слова приводит ТАСС.

Кириенко отметил, что в НАТО не стесняются об этом говорить, ведь «им не жалко». По мнению замглавы администрации президента, руководство Украины отдало страну, территорию и людей в использование, чтобы «пытаться их руками выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества против России».

«Мы понимаем прекрасно, что на территории Украины мы не с Украиной воюем и, конечно, не с украинцами. С Россией воюет весь блок НАТО, просто на территории Украины и руками украинцев», — заявил Кириенко.

Ранее о планах США воевать «до последнего украинца» высказывался министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.

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Антон Похиляк
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