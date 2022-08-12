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В Италии раскритиковали винные бутылки с Гитлером и нацистскими лозунгами

Wion: антифашистские объединения в Италии критикуют магазины за продажу бутылок с Гитлером

Фото: Hulton Archive / Getty Images

Антифашистские объединения в Италии критикуют магазины в городе Римини за продажу винных бутылок с изображением диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом пишет Wion.

Отмечается, что вино принадлежит к исторической серии итальянской винодельни Vina Lunardelli, в которую вошли бутылки с изображениями диктаторов со всего мира, от французского революционера Наполеона Бонапарта до Гитлера. Коллекция Der Fuhrer, в которую вошли фотографии немецкого политика и нацистские лозунги, заявлена владельцами как «шуточный подарок». При этом на сайте винодельни утверждается, что на эту серию приходится почти половина производства вина.

Мэр города Андреа Грасси заявил, что у него нет соответствующих полномочий для контроля данной продукции. При этом он признал, что бутылки с провокационными фотографиями и нацистскими лозунгами и ранее вызывали недовольство среди жителей и туристов. По его словам, попытки местного правительства пресечь продажу данной продукции отменялись судебными постановлениями. «Мы получаем подобные сообщения по крайней мере пять-шесть раз в год», — подчеркнул Грасси.

Отмечается, что серия с фотографиями диктаторов и революционеров с момента появления в 1995 году была предметом споров, а в 2013 году израильская общественная организация «Центр Симона Визенталя» призывала бойкотировать винодельню.

Ранее сообщалось, что наручные часы, принадлежавшие Адольфу Гитлеру, продали на аукционе в США за четыре миллиона долларов. Считается, что аксессуар был подарен Гитлеру членами нацистской партии в 1933 году, а 4 мая 1945-го, за несколько дней до самоубийства фюрера, часы похитил французский солдат во время штурма резиденции в Баварских Альпах.

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Варвара Кошечкина
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