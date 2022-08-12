Российские полицейские попали под следствие за избиение подростка
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против двух оперативников отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Волгограду, которые избили 14-летнего подростка, принятого ими за закладчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Полицейские попали под следствие по статье 286 Уголовного кодекса (УК) РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия, группой лиц, в отношении несовершеннолетнего»).
По данным следствия, днем 2 августа подросток шел на встречу к приятелю по улице Тракторозаводского района Волгограда. В это время полицейские в гражданской одежде проводили рейд по выявлению незаконного оборота наркотиков. Приняв школьника за преступника, силовики попытались его задержать, однако мальчик стал от них убегать. Они догнали его и применили физическую силу, после чего надели наручники. Подросток получил различные телесные повреждения. Позже его отпустили домой.
Уголовное дело было возбуждено после проверки СКР, также в обстоятельствах инцидента разбирается местное управление МВД.