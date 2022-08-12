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Российские полицейские попали под следствие за избиение подростка

СКР возбудил дело против полицейских за избиение 14-летнего подростка в Волгограде

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против двух оперативников отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Волгограду, которые избили 14-летнего подростка, принятого ими за закладчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Полицейские попали под следствие по статье 286 Уголовного кодекса (УК) РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия, группой лиц, в отношении несовершеннолетнего»).

По данным следствия, днем 2 августа подросток шел на встречу к приятелю по улице Тракторозаводского района Волгограда. В это время полицейские в гражданской одежде проводили рейд по выявлению незаконного оборота наркотиков. Приняв школьника за преступника, силовики попытались его задержать, однако мальчик стал от них убегать. Они догнали его и применили физическую силу, после чего надели наручники. Подросток получил различные телесные повреждения. Позже его отпустили домой.

Уголовное дело было возбуждено после проверки СКР, также в обстоятельствах инцидента разбирается местное управление МВД.

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Любовь Ширижик
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