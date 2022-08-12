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Белый дом подтвердил подготовку встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина

В Белом доме подтвердили переговоры по организации встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина

Фото: Selim Chtayti / Reuters

Китайские власти действительно занимаются подготовкой встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, сообщили источники Reuters в Белом доме. Точное время и место встречи пока не называются.

«Они договорились, что команды обсудят подробности. Мы пока не можем сообщить о времени и месте», — пояснил высокопоставленный представитель Белого дома в разговоре с агентством.

О подготовке встречи политиков ранее писала газета The Wall Street Journal. Официальные лица, участвующие в подготовке встречи двух лидеров, заявили, что сначала Си Цзиньпин должен завершить съезд Коммунистической партии Китая, а затем, вероятно, примет участие в саммите G20 на острове Бали 15-16 ноября. Уже оттуда он может направиться в Бангкок на саммит АТЭС.

Елизавета Наумова
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