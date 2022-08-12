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В Госдуме сообщили об отсутствии планов блокировать YouTube

Депутат Горелкин заявил об отсутствии планов блокировать YouTube, хотя он это «заслужил»

Фото: Агентство «Москва»

На данный момент в России не планируют блокировать видеохостинг YouTube, хотя платформа и нарушала российское законодательство. Таким мнением замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин поделился с Telegram-каналом «Диалог».

«То, что сегодня делает платформа, уже заслуживает блокировки по российским законам, поскольку они участвуют в информационной войне против наших граждан. Они блокируют любые альтернативные точки зрения, разгоняют фейки, разгоняют русофобию», — заявил депутат. При этом, по данным парламентария, планы запрещать работу YouTube в России отсутствуют.

По словам Горелкина, отказ от блокировки обусловлен тем, что сегодня большое количество россиян используют видеохостинг для просмотра научно-популярного, детского и другого контента. «Когда появится сильный российский конкурент, и мы будем видеть, как блогеры активно туда переходят, тогда, наверно, да, YouTube можно будет заблокировать, если они не раскаются и не извинятся», — сообщил депутат.

Ранее в пятницу, 12 августа, Горелкин назвал условие для разблокировки Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его словам, соцсеть могут разблокировать на территории страны, если она изменит свою политику и принесет извинения гражданам РФ.

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Денис Савосин
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